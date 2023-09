WRC - Rallye de Grèce - Thierry Neuville prend la tête après les deux spéciales de la matinée

Troisième à 0.4 du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) après l'ES1 jeudi soir, Neuville a signé le scratch dans la première spéciale de la journée, Loutraki 1 (10,37 km), devançant le Français Sébastien Loeb (Toyota) de 3.4 et l'Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford) de 3.9. Cinquième, Rovanperä perdait 5.5. Neuville bondissait ainsi à la première place du classement.

L'ES3 à Pissia (16,43 km) voyait Rovanperä se montrer le plus rapide devant Neuville, deuxième à 3.1, et Ogier, troisième à 3.4. Au général, Neuville compte 2 secondes d'avance sur Rovanperä, 4.6 sur Ogier et 8.3 sur Tänak.

Après ces deux premières spéciales de la journée, les équipes ne pourront pas travailler sur les voitures. Seul un changement de pneus est autorisé. Trois autres spéciales sont programmées dans l'après-midi. Le rallye s'achèvera dimanche.