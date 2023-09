Coupe de Belgique - Le Beerschot, Beveren, Zulte Waregem et le Lierse font respecter la hiérarchie

Le Beerschot a eu de la peine à venir à bout de Lokeren-Temse. Les Anversois, tenus en échec après 90 minutes (3-3) et sans savoir faire la différence en prolongations, ont dû disputer les tirs au but (5-3) pour arracher leur ticket contre les amateurs de Nationale 1. Beveren s'est contenté d'une courte victoire sur le terrain de Virton (0-1), ancien pensionnaire de Challenger Pro League.

Les Francs Borains se sont largement imposés à Tongres (1-4), club de D2 amateurs, avec un but notamment de Teddy Chevalier. Zulte Waregem n'a pas tremblé non plus contre le KFC Sint-Lenaarts, de D3 amateurs (4-1). Le Lierse a disposé 3-0 de Ninove (D2 amateurs) grâce à un doublé de Jens Cools et le Patro Eisden a écarté Hoogstraten (0-2) avec un doublé de Sigurdarson.

Deux clubs de D1B ont été sortis par des clubs issus des divisions inférieures. Le FC Liège a été battu 2-0 sur le terrain de la RAAL (Nationale 1), tout comme Deinze s'est incliné aux tirs au but contre l'Olympic (1-1, 4-2 aux t.a.b.).

Thes Sport, de Nationale 1, a défendu son rang contre le Racing Malines de D2 amateurs avec succès (2-0).

Un duel de petits poucets a vu Meux (D2 amateurs) s'imposer 1-2 sur le terrain d'Habay-la-Neuve (D3 amateurs), qui avait dû passer quatre tours préliminaires avant d'arriver en barrages.

Le tirage des 16e de finale aura lieu lundi. Les 16 clubs de Jupiler Pro League seront intégrés au tableau.