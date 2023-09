Cyclone au Brésil: le bilan dépasse les 40 morts

Quarante-six personnes sont portées disparues, a indiqué le gouvernement de l'Etat de Rio Grande do Sul. La plupart des victimes proviennent des localités de Muçum et de Roca Sales.

Plus de 150.000 personnes ont été affectées depuis lundi par des pluies diluviennes, qui ont causé des inondations et des glissements de terrain. Près de 3.200 d'entre elles ont perdu leur logement.

Au nord-ouest de la capitale de l'Etat, Porto Alegre, des personnes ont dû être sauvées depuis le toit de leur maison, selon des médias locaux.

Les autorités ont prévu de distribuer des médicaments et des fournitures médicales samedi dans la vallée de la Taquari River.

Les citoyens de cet Etat, installés dans des contrées plus épargnées par les intempéries, ont donné tellement de vivres, d'eau, de vêtements, de couvertures et de matelas que la Protection civile a besoin de renforts pour gérer cet afflux de matériel, a indiqué le gouvernement.

Rio Grande do Sul est l'Etat le plus méridional du Brésil, et l'un des plus prospères.