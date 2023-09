Inondations en Espagne: le bilan porté à 6 morts

Un chien de l'Unité militaire d'urgence (UME) a trouvé le corps à quelque 50 m du cours d'eau de Vallehermoso, près de Valmojado, selon une porte-parole des forces de police de la Guardia Civil, Antonia Requena.

Il "était caché sous les broussailles et la boue" et "il doit encore être identifié", a déclaré sur place cette porte-parole à la presse.

La voiture de cette femme avait été retrouvée lundi en mauvais état.

Après des mois de sécheresse historique, l'Espagne a été frappée par des pluies torrentielles qui ont fait six morts, tandis qu'un enfant de dix ans a réussi à échapper à la noyade en se réfugiant dans un arbre.

Les équipes de recherche avaient trouvé lundi les corps de trois hommes et trois personnes étaient alors portées disparues.

Puis, vendredi, elles avaient retrouvé deux autres hommes près de la commune d'Aldea del Fresno, lieu de la crue du fleuve Alberche.

Ces intempéries ont touché en particulier les régions de Madrid et de Castille-La-Manche (centre), où des trombes d'eau s'étaient abattues dans la nuit de dimanche à lundi.

A Madrid, ces pluies torrentielles avaient également entraîné la fermeture temporaire de plusieurs lignes de métro.

Dimanche dernier, les Madrilènes avaient reçu sur leurs téléphones portables une alerte d'urgence accompagnée d'un fort signal sonore, sans précédent en Espagne, les invitant à rester chez eux.

Pays en première ligne du réchauffement climatique et dont 75% du territoire est menacé de désertification, l'Espagne est régulièrement frappée par des pluies torrentielles en fin d'été et à l'automne, qui peinent à pénétrer dans le sol et font brutalement gonfler le lit des rivières.

Ce phénomène, appelé "Dana" par les météorologues ("dépression isolée à des niveaux élevés"), a parfois des conséquences dramatiques. En 2018, 13 personnes sont mortes dans l'île de Majorque aux Baléares.