La Youth Coalition de Molenbeek-Brussels2030 a commencé samedi

La mission de la Youth Coalition de Molenbeek-Brussels2030 est d'aborder avant tout ces trois questions clés: comment les jeunes de Bruxelles envisagent-ils l'avenir de leur ville?? Quel rôle pourrait jouer Bruxelles en tant que capitale européenne de la culture dans le façonnement de cet avenir? Et comment l'initiative Molenbeek-Brussels2030 peut-elle mettre à profit ces voies de changement et les intégrer à sa candidature pour 2030??

Les travaux de groupe vont s'articuler autour de six thèmes majeurs: les communautés de Bruxelles et les jeunes générations, le travail et l'enseignement; l'identité et la culture bruxelloise; la mobilité à Bruxelles; la nature et le climat à Bruxelles; les conditions de vie et l'urbanisme bruxellois; et enfin la sécurité à Bruxelles.

Les débats, échanges et réflexions se poursuivront dimanche ainsi que le 24 septembre.