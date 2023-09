Le centenaire des Fêtes de Wallonie a été officiellement lancé à Namur

Comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est déroulée dans les Jardins du Maïeur, en présence d'élus et de membres du Comité Central de Wallonie (CCW). Elle a débuté par un jeu mis en scène comme l'émission de télévision "Question pour un Champion", Pek'Houppe - mixant gin et bière - ainsi que remise des clés en guise de récompenses.

C'est ensuite Etienne Dethier, président du Collège des Comités de Quartiers namurois (CCQN), qui a fait sourire l'assemblée avec son habituel discours tirant le portrait de Maxime Prévot. Une partie du texte a été confiée à l'intelligence artificielle Chat GPT, qui n'a pas manqué d'humour, présentant le bourgmestre comme "l'homme qui jongle avec les dossiers comme des boules de cristal", "dont le sourire fait penser à une publicité pour dentifrice" et qui "a appris ne pas casser les oeufs tout en évitant les tomates".

Quelques anecdotes et blagues plus tard, c'est Maxime Prévot qui a conclu la cérémonie, soulignant l'importance du centenaire des "Wallos" et le travail accompli par le CCW et le CCQN pour en faire un grand moment. C'est enfin "Li Bia Bouquet", hymne célébrant la Wallonie, qui a résonné pour lancer officiellement les "fiesses".