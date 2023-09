Mondiaux de gymnastique artistique - Nina Derwael et Lisa Vaelen doivent déclarer forfait pour les Mondiaux d'Anvers

Derwael, 23 ans, s'est blessée à l'épaule lors d'un entraînement vendredi. "Son épaule s'est déboîtée en sortie d'un élément", ont expliqué les deux fédérations dans un communiqué. "Un rêve d'enfant qui s'effondre, ce sera comme 2013, dans les tribunes... C'est difficile à comprendre pour l'instant", a commenté Derwael.

La gymnaste du TK Sta Paraat Hasselt a remporté deux titres mondiaux aux barres asymétriques, en 2018 à Doha et en 2019 à Stuttgart. Derwael avait décroché le bronze à cet agrès en 2017 à Montréal et l'an passé à Liverpool, où elle avait disputé sa première compétition depuis son titre olympique conquis en 2021. Une blessure à l'épaule l'avait déjà privée de l'Euro cette année à Antalya.

Vaelen, 19 ans, souffre d'une mononucléose et ne peut pas continuer à se préparer. "C'est évidemment une déception et ma fièvre glandulaire arrive à un mauvais moment", a déclaré la pensionnaire du Gympies Keerbergen. "Cela fait des mois que nous travaillons avec l'équipe en vue des Championnats du monde et je suis vraiment désolée de manquer cette compétition. Pour l'instant, cependant, l'accent est mis sur le repos en fonction de mon rétablissement."

Les fédérations soulignent que l'objectif de ces Mondiaux pour la délégation belge sera de qualifier les équipes féminine et masculine pour les Jeux Olympiques. Les sélections seront annoncées le 22 septembre.