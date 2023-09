Plus de 10.000 personnes ont franchi la Bourse rénovée

Inaugurée vendredi, la Bourse ouvrait ses portes au grand public ce samedi, plus de dix ans après que la Ville a racheté l'édifice érigé par l'architecte Léon Pierre Suys dans la seconde moitié du 19e siècle. Les travaux de rénovation de cet ouvrage classé auront duré plus de trois ans, pour une enveloppe de 90 millions d'euros.

L'intention des autorités en rénovant l'endroit était de le rendre accessible aux Bruxellois, notamment en créant une galerie de passage au rez-de-chaussée, permettant de relier le piétonnier à la Grand-Place de Bruxelles, via la rue au Beurre.

"L'objectif était de créer un lieu vivant et dynamique et c'est ce qu'on a pu voir cet après-midi avec beaucoup d'animations dans et aux abords de la Bourse", poursuit Krishan Maudgal.

Le Belgian Beer World (BBW) a, lui, accueilli ses premiers visiteurs à 13h30. A raison d'une capacité de 90 visiteurs par demi-heure, ce sont 566 personnes qui ont déambulé dans ce centre d'expérience de la bière belge qui mise sur une approche ludique et interactive. "Nous avons recensé des Bruxellois, des Belges, des Polonais, mais aussi des Canadiens et des Américains qui tenaient vraiment à être parmi les premiers à visiter le centre", précise le directeur des Brasseurs.

En début de soirée, les gens faisaient la file pour accéder au bar sur le toit de la Bourse, accessible à tout le monde après la fermeture du BBW.

La galerie publique de la Bourse ferme ses portes à 22h00 chaque jour.