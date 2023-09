Poutine prône le renforcement de la coopération avec la Corée du Nord "sur tous les axes"

"Je suis convaincu que grâce à nos efforts communs nous allons continuer de renforcer (...) les liens bilatéraux sur tous les axes", a déclaré M. Poutine dans un message de félicitations à M. Kim, cité par le Kremlin.

"Cela correspond entièrement aux intérêts de nos peuples" et aide à assurer "la sécurité et la stabilité sur la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est", a-t-il assuré.

"Il y a trois quarts du siècle, l'Union soviétique a été le premier à reconnaître le nouvel Etat souverain qui est apparu sur la terre coréenne", a rappelé M. Poutine, en soulignant que, "depuis, les relations entre nos pays se fondent toujours sur les principes de l'amitié, du bon voisinage et du respect mutuel".

"Je vous souhaite sincèrement une robuste santé et du succès et je souhaite à tous les citoyens nord-coréens de la paix et de la prospérité", a conclu le maître du Kremlin.