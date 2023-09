Qualifications Euro 2024 - L'Ukraine arrache le nul face à l'Angleterre dans le groupe C

En première période, les 'Bleus et Jaunes' ont créé la surprise avec une contre-attaque conclue d'une frappe d'Oleksandr Zinchenko (26e). Après cette ouverture du score inattendue face à la possession anglaise, les 'Three Lions' ont doublé d'intensité avec plusieurs occasions. Finalement, Kyle Walker (41e) est parvenu à trouver les filets de Georgi Bushchan grâce à une puissante frappe. Après la pause, le jeu était nettement à l'avantage des Anglais, mais le score est resté inchangé grâce à une défense ukrainienne solide.

Au classement du groupe C, l'Angleterre, 13 points sur 15, est en tête devant l'Ukraine, 7 points sur 12. L'Italie est en troisième position avec un 3 sur 6 devant la Macédoine du Nord (3 sur 9), qu'elle affrontera plus tard samedi, et Malte (0 sur 12).