Séisme au Maroc - Le gouvernement wallon dégage une aide de 500.000 euros pour le Maroc

Au moins 820 personnes ont trouvé la mort et 672 ont été blessées, dont 205 grièvement, dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un bilan officiel encore provisoire.

De son côté, la ministre fédérale en charge de la Coopération au développement, Caroline Gennez (Vooruit), a débloqué cinq millions d'euros "pour aider les victimes du tremblement de terre au Maroc et soutenir la reconstruction", a-t-elle annoncé samedi sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Quant à la Flandre, son ministre-président Jan Jambon a annoncé une enveloppe de 200.000 euros pour l'aide d'urgence au Maroc, via la Rode Kruis Vlaanderen, la Croix Rouge flamande.