Séisme au Maroc - Les opérateurs rendent gratuites les communications vers le Maroc

Proximus indique avoir pris cette décision pour montrer sa solidarité avec le Maroc après la catastrophe et faciliter la communication avec les victimes, familles et amis sur place. Cette action se prolongera jusque mardi inclus et s'applique aussi à Scarlet et Mobile Vikings, pour les appels ainsi que les SMS.

"Dans une telle situation, rien n'est plus important que de pouvoir interagir avec ses proches à l'étranger", ajoute l'opérateur.

Orange, avec également la marque hey!, a pris une initiative similaire. A partir de samedi soir, les clients disposant d'un abonnement mobile et les clients business depuis le Maroc peuvent appeler gratuitement les numéros fixes et mobiles belges et utiliser gratuitement les données mobiles. Depuis la Belgique, les clients peuvent appeler et envoyer des SMS gratuitement aux numéros marocains. L'initiative s'applique pendant une semaine.

Telenet ne facturera pas non plus les appels et les SMS depuis la Belgique vers le Maroc, et vice versa, pendant une semaine. Il en va de même pour les clients Base.