Simac Ladies Tour - Kopecky gagne au sommet du Cauberg: "Je savais que cette côte me convenait bien"

Au printemps dernier, Kopecky avait terminé 2e au sommet du Cauberg lors de l'Amstel Gold Race, derrière sa coéquipière Demi Vollering qui n'a pas pu prendre le départ en raison d'une maladie. "Je savais que le Cauberg était une côte qui me convenait bien", a expliqué Kopecky après sa victoire.

Avec la deuxième place de Lorena Wiebes, la formation SD Worx a réalisé un nouveau doublé. "On ne pouvait pas rêver mieux", s'est réjouie la championne du monde. "Mais avant tout, on doit saluer le travail acharné de nos coéquipières pour le contrôle de la course. À chaque échappé, elles sont parvenues à ramener le peloton. Si on a pu sprinter pour la victoire, c'est en grande partie grâce à elles."

Kopecky, également victorieuse sur le contre-la-montre à Louvain en début de semaine, aborde la dernière étape d'Arnhem en tant que leader du classement général. "J'espère ramener le maillot jaune à la maison. Mais demain est une journée qu'il ne faut pas sous-estimer. Le parcours n'est pas évident et la journée d'aujourd'hui va certainement se faire ressentir dans les jambes. Il ne faut pas non plus négliger la chaleur."