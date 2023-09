Tour d'Espagne - Au lendemain de son jour "sans" et premier attaquant du jour, Evenepoel gagne la 14e étape

Au lendemain de sa défaillance dans le Tourmalet, le champion de Belgique, 23 ans, a remis les pendules à l'heure en s'offrant son 2e succès d'étape dans cette édition de la Vuelta (et la 49e victoire de sa carrière), endossant le maillot de meilleur grimpeur.

Après le nouveau coup de force des Jumbo-Visma la veille au sommet du Tourmalet et un retard de 27 minutes en effet concédé par Evenepoel, le Belge a tenu à rassurer en attaquant d'emblée abordant le premier des deux cols hors-catégorie, le Col Hourcère (11,6km/8,3 %), en tête d'un groupe de trente avec l'Italien Mattia Cattaneo, son coéquiper chez Soudal Quick-Step, et dont faisait aussi partie Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny). Le peloton suivait à quatre minutes.

Après avoir pris les points au sommet d'Hourcère pour le maillot de la montagne, Evenepoel s'est détaché avec le Français Romain Bardet (dsm-firmenich). Le duo est passé en tête au Puerto de Larrau (16,1km/7,9%) - Evenepoel endossant virtuellement le maillot de meilleur grimpeur - avec 2:00 d'avance sur l'Australien Michael Storer (Groupama-FDJ) et Van Eetvelt, et plus de six sur le peloton des Jumbo-Visma.

Evenepoel a lâché Bardet dans le Puerto de Belagua (9,4km/6,3 %/cat.1) à 4 km de l'arrivée. Le Français termine 2e. Le peloton était à 8:25 au pied de la dernière montée.

Dimanche, une étape de 158,3 km entre Pamplune et Lekunberr précédera la seconde journée de repos lundi. Cette 75e édition de la Vuelta s'achève dimanche prochain, le 17 septembre, à Madrid où sera officialisé le successeur de Remco Evenepoel, lauréat l'an dernier.