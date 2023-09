Tour d'Espagne - Remco Evenepoel vainqueur de la 14e étape: "Je suis content de la réponse que j'ai donnée"

"Hier (jeudi) c'était vraiment une journée difficile, et au soir aussi. Je n'ai pas pu dormir beaucoup, j'ai passé une très mauvaise nuit. Avec des pensées négatives dans ma tête", a confié Remco Evenepoel au micro des organisateurs. "Ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit "Vas-y, donne le meilleur de toi". J'avais reconnu cette étape, parce qu'elle était importante pour le général. Je savais dès lors comment l'aborder et à quel point elle serait dure. C'est juste super de gagner une deuxième étape. Pour être honnête, Romain (Bardet) a super-bien coopéré avec moi. Je lui ai dit que j'allais mettre le rythme dans les montées et il a roulé avec moi sur le plat. Je peux être très fier de cette réponse donnée par rapport à hier."

Remco Evenepoel avait remporté la 3e étape, endossant alors le maillot rouge de leader qu'il a dû céder ensuite. Il en profite aussi pour endosser le maillot de la montagne une seconde fois, son sixième maillot distinctif sur cette seule édition de la Vuelta (avec le maillot rouge (2x), le maillot blanc du meilleur jeune (2x) et le maillot de la montagne). Seul lui manquerait le maillot vert du classement par points. "Le vert, c'est un peu beaucoup, il faut gagner des étapes sur le plat aussi. Avec le maillot de la montagne et deux victoires d'étapes, c'est déjà bien pour aller jusqu'à Madrid."