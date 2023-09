Un correspondant de Jeune Afrique interpellé en RDC

Stanis Bujakera Tshiamala, correspondant du média indépendant Jeune Afrique à Kinshasa (République démocratique du Congo), a été interpellé vendredi alors qu'il se trouvait à l'aéroport de N'Djili et devait prendre l'avion pour Lubumbashi dans le cadre d'un séjour professionnel. Il a été placé en détention et demeure en cellule, dénonce samedi la Société des journalistes de ce média via les réseaux sociaux.