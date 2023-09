World Tour 3X3 - Anvers reçu deux sur deux en poules à Constanta et file en quarts de finale

Les Anversois Dennis Donkor, Jonas Foerts, Bryan De Valck et Vic Van Oosterwyck, ont d'abord battu les Chinois d'Hangzhou 22-20 avec 11 points de De Valck, 6 de Donkor et 5 de Foerts. Ils ont ensuite enchaîné par un succès 20-19 contre Wuxi, une autre équipe chinoise, grâce à 10 points de Donkor, 6 de De Valck et 2 de Foerts et Van Oosterwyck.

Il y a deux semaines, Anvers avait été éliminé en demi-finales de la manche de Debrecen en Hongrie, une semaine après avoir remporté celle de Lausanne.

La semaine dernière, Donkor, Foerts et De Valck avaient été éliminés en quarts de finale de l'Euro de basket 3x3 aux côtés de Thibaut Vervoort.