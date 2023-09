WRC - Rallye de Grèce - Thierry Neuville après son abandon: "C'est frustrant d'être encore victime de malchance"

"Alors qu'on était en tête, on est tombé en panne lors de la 10e spéciale", a déclaré Neuville à la presse dans le parc des pilotes. "À environ 11 kilomètres de la ligne, on a roulé sur un fossé et quelque chose s'est cassé. On n'a pas encore réussi à déterminer exactement ce qui s'est cassé, mais je pense que l'accumulation de chocs et de vibrations au cours du week-end a causé un problème de suspension. C'est l'un des rallyes les plus difficiles de la saison où le matériel doit supporter beaucoup de chocs."

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait encore de l'espoir pour le championnat, Neuville a secoué la tête de manière révélatrice. "C'est frustrant d'être encore victime de malchance après tout le travail fourni. Il faut maintenant se tourner vers le prochain rallye, car c'est important pour nous de terminer la saison sur une note positive."

Après l'abandon de Neuville, Rovanperä (Toyota) est maintenant à deux doigts de la victoire. Le Finlandais, vainqueur en 2021, n'a pas besoin de prendre de risques dimanche, car il compte plus de deux minutes d'avance sur ses concurrents.

Sébastien Ogier (Toyota) a, lui, franchi la ligne d'arrivée de la dernière spéciale du jour avec une roue cassée. Le Français a fait de son mieux pour rejoindre la zone d'assistance, mais n'a pas pu arriver à temps. Il rétrograde à la 9e place à cause des minutes de pénalité alors qu'il était en tête jusqu'alors.