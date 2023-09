BENE-League - Visé et le Sporting Pelt seules équipes avec le maximum des points après la 2e journée

Soirée piège pour le tenant du titre Bocholt qui recevait les néophytes de Filou Izegem. Du suspens il n'y en a guère eu, les Limbourgeois se sont largement imposés 41-22. Etrillés par Visé la semaine dernière les germanophones du KTSV Eupen se sont remarquablement repris en battant à domicile les Néerlandais du Handball Houten 42-29.

Dans les deux dernières rencontres, les Kembits Lions l'ont emporté à Bevo 34-36 tandis qu'Aalsmeer à domicile a damné le pion à Hurry Up Zwartemeer 34-25

Au classement, Visé et Pelt se partagent la tête avec 4 points devant Bocholt et les Kembits Lions qui comptent 3 points. Aalsmeer, Bevo, Volendam et Eupen suivent avec 2 points devant Hubo et Hurry Up (1 point). Izegem et Houten ferment la marche sans le moindre point.