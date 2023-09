Décès du baron Paul-Emmanuel Janssen, ancien président de la Générale de Banque

Né le 22 février 1931, Paul-Emmanuel Janssen a obtenu un diplôme de Docteur en droit à l'Université Libre de Bruxelles et a entamé sa carrière de banquier chez J.P. Morgan avant d'entrer à la Société Belge de Banque, qui a ensuite fusionné avec la Banque de la Société Générale de Belgique et la Banque d'Anvers pour former la Société Générale de Banque. Il en est devenu président en 1988 et président du conseil d'administration en 1992.