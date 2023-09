Euro de volley messieurs - Les Red Dragons s'inclinent en huitième de finale contre la Pologne, non sans mérite

Dans le premier comme dans le deuxième set, la Belgique a rapidement laissé le contrôle au marquoir à la Pologne, qui n'a jamais été rejointe à moins de deux points après avoir creusé le premier écart.

C'est dans le troisième set que les Dragons ont pris feu. Après un départ identique à celui des deux premières manches, ils ont tenu tête en milieu de set avant de prendre l'avantage dans le money time afin d'arracher une quatrième reprise. Celle-ci ne leur a pas souri, néanmoins, bien que la Belgique ait encore mené 20-19 avant de perdre six des huit derniers points du match.

Les Red Dragons avaient terminé 4e du groupe A avec 7 points derrière l'Italie, la Serbie et l'Allemagne. Ils avaient réussi à battre la Suisse et l'Estonie pour obtenir leur place en 8e de finale. Comme leurs homologues féminines, les Yellow Tigers (contre la Turquie), ils s'inclinent à ce stade contre le premier pays du classement mondial.

La Pologne reste sur deux médailles de bronze consécutives au championnat d'Europe, en 2019 et en 2021. Elle avait remporté le titre en 2009 contre la France.

Plus tôt dans la soirée, la Serbie (FIVB 9) a disposé de la Tchéquie (FIVB 19) en trois sets: 25-21, 26-24, 25-21. Les Serbes seront opposés aux Polonais au prochain tour, les quarts de finale. Les trois autres rencontres mettront aux prises l'Italie et les Pays-Bas, la France et la Roumanie, ainsi que la Slovénie et l'Ukraine.