Ironman - Sam Laidlow décroche pour la France le premier titre de champion du monde Ironman à Nice

Laidlow, 5e à la sortie de l'eau, a rapidement pris les commandes de la course après 15 km sur le vélo. Au début accompagné par son compatriote Clément Mignon, le dauphin de Gustav Iden lors de l'édition précédente a régulièrement augmenté son avance pour déposer sa machine avec plus de 5 minutes d'avance sur l'Américain Rodolphe von Berg et le Danois Magnus Ditlev.

Dépassé par Iden en 2022 à seulement 4 km de l'arrivée, cette fois Laidlow a tenu jusqu'au bout, courant le marathon en 2h41 et malgré le retour du double lauréat allemand (2017, 2018), Patrick Lange, qui lui a repris 9 minutes sur la dernière épreuve courue dans le temps record de 2h32:41. Au final le Français s'est imposé avec 3:55 sur Lange (8h10:17) et 5:21 sur Ditlev (8h11:43). En 8h06:22, il bat le record sur l'épreuve niçoise, détenu depuis 2013 par Frederik Van Lierde (8h08:59).

Avec la blessure de Bart Aernouts (fracture de l'épaule), l'autre triathlète belge qualifié, Pieter Heemeryck, a connu une mauvaise journée. Sorti 17e de l'eau, le Louvaniste était pourtant remonté dans le top 10 jusqu'à mi-parcours du vélo, avant de décliner au classement (32e en déposant son vélo à plus de 35 minutes de Laidlow) et abandonner après 3 km de course à pied.