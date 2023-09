La Belgique accueille dès lundi le sommet informel des chefs d'Etat des pays germanophones

Pour l'occasion, plusieurs chefs d'Etat de pays germanophones seront présents dans notre pays. Le prince héritier Alois von und zu Liechtenstein, le Grand-Duc Henri de Luxembourg, Frank-Walter Steinmeier, président de la république fédérale d'Allemagne, Alexander Van der Bellen, président fédéral de la république d'Autriche et Alain Berset, président de la Confédération suisse répondront ainsi à l'invitation du roi Philippe et de la reine Mathilde.

Le premier jour du sommet débutera au Château de Laeken par une réunion de travail sur le thème de l'espace, en présence des astronautes Alexander Gerst, Carmen Possnig, Matthias Maurer et Samantha Cristoforetti. La journée se clôturera par un concert des Young Belgian Strings et un dîner toujours dans l'enceinte du château.

Le lendemain, les chefs d'Etat se rendront en Communauté germanophone où ils visiteront l'entreprise Kabelwerk Eupen AG, une entreprise familiale spécialisée dans la production de câbles, de tubes en plastique et de mousses en polyuréthane de haute qualité. Leurs épouses visiteront au même moment la Conserverie et Moutarderie Belge SA à Raeren.

"C'est un grand honneur et un signe particulier d'estime pour la Communauté germanophone et ses citoyens que le roi Philippe et la reine Mathilde invitent à nouveau leurs hôtes en Ostbelgien, leur permettant de découvrir les avantages particuliers, la créativité innovante et l'hospitalité chaleureuse de notre région et de ses habitants", se réjouit le ministre-président de la communauté germanophone, Oliver Paasch.

Le sommet informel se clôturera par une réunion de travail sur l'économie circulaire.