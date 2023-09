MLS - Bruce Arena démissionne de New England après une enquête disciplinaire

Arena avait été mis à pied le 30 juillet pour la durée de l'enquête de la MLS. Ces investigations ont "confirmé certaines des allégations", a indiqué la MLS dans un communiqué, sans fournir de détails sur les faits reprochés à l'ex-coach de "Team USA".

Dans un communiqué séparé, New England a annoncé qu'il avait "accepté la démission de Bruce Arena".

Bruce Arena, 71 ans, avait rejoint New England en 2019. "Je sais que j'ai commis des erreurs", a-t-il admis dans un communiqué confirmant son départ. "Et bien que cette décision n'ait pas été facile à prendre, je suis convaincu qu'il est dans le meilleur intérêt de New England Revolution et de ma famille que nous nous séparions maintenant", a-t-il ajouté.

Arena a dirigé "Team USA" à deux reprises (1998-2006 et 2016-2017). Il a conduit l'équipe des États-Unis à son meilleur résultat en Coupe du monde, si l'on exclut la première édition sur invitation en 1930 (demi-finales), en atteignant les quarts de finale du Mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud.

Il avait été limogé en 2017 après l'échec de la sélection américaine à se qualifier pour le Mondial 2018.