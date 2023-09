NATIONALE 1 - Houthalen, Courtrai et Tournai dominent le classement

Le choc de la seconde journée entre Lebbeke et Sasja n'aura pas livré de vainqueur, les protagonistes s'en retournant dos à dos 27-27. C'est à un beau spectacle qu'on eut droit les spectateurs présents entre des équipes déjà bien affutées: à savoir une équipe flandrienne bien emmenée par Toon Devis toujours aussi percutant et une équipe de jeunes loups anversois composée d'une horde de joueurs nés en 2004 et 2005 entourés de quelques anciens du club menée depuis plusieurs années par Kevin Jacobs l'actuel adjoint de Yérime Sylla en équipe nationale.