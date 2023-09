Porsche Carrera Cup France - Double victoire parmi les rookies pour Benjamin Paque au Red Bull Ring

En effet, son écurie CLRT avait utilisé un découpage de chronos différent de celui utilisé par le championnat. Ainsi, tout comme son équipier Dorian Boccolacci, Paque a dû s'élancer du fond de la grille (26e), alors qu'il s'était qualifié en 2e position.

Le pilote de 18 ans s'est employé à une grosse remontée lors de la course 1 puisqu'il a pris la 5e place, tout en s'imposant dans la catégorie réservée aux rookies. Le podium était 100% français avec le poleman Marvin Klein (TFT Racing) devant Dorian Boccolacci et Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras).

Le scénario s'est répété pour Paque en course 2. Il a à nouveau pris la 5e place au classement en s'imposant chez les rookies. Klein a signé un doublé devant Ghiretti et Louis Perrot (LS Group IMSA Performance).

La prochaine manche de la Porsche Carrera Cup France aura lieu du 22 au 24 septembre sur le circuit de Monza, en Italie, où Benjamin Paque s'était déjà illustré il y a une semaine dans le cadre de la Porsche Mobil1 Supercup.