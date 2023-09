Qualifications Euro U21 2025 - La nouvelle génération des espoirs de Gill Swerts entame son parcours contre le Kazakhstan

Après l'élimination en phase de groupes du dernier Euro U21, en juin, la Belgique aborde une nouvelle campagne avec l'objectif de participer à la cinquième phase finale de son histoire.

Les joueurs nés à partir du 1er janvier 2002 sont éligibles pour cette campagne. Ce qui permet à Gill Swerts de disposer, pour ce premier match, de quelques "anciens" déjà présents en Géorgie, comme les gardiens Maarten Vandevoordt et Senne Lammens, les défenseurs Koni De Winter et Ignace Van der Brempt ou encore les médians Arne Engels, Mandela Keita et Eliot Matazo.

Parmi les nouveaux venus, le plus attendu est Arthur Vermeeren, la pépite de l'Antwerp. On retrouve également des visages déjà connus comme Luca Oyen (Genk), Killian Sardella (Anderlecht), Lucas Stassin (Westerlo) ou Mario Stroeykens (Anderlecht).

Sur papier, pas moins de six Diables Rouges présents dans la sélection de Domenico Tedesco pour le diptyque Azerbaïdjan-Estonie sont encore éligibles en U21: Ameen Al-Dakhil, Johan Bakayoko, Zeno Debast, Jérémy Doku, Hugo Siquet et Aster Vranckx. Ce dernier avait d'ailleurs commencé le rassemblement avec les espoirs avant de rejoindre le noyau A. Sans oublier que Roméo Lavia, actuellement blessé, est encore en âge de jouer avec les espoirs. Mais la plupart d'entre eux devraient rester avec les A durant la majeure partie de la campagne.

La Belgique rencontrera dans le groupe B, outre le Kazakhstan, Malte, la Hongrie, l'Écosse et, surtout, l'Espagne.

Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient directement pour la phase finale. Les six autres deuxièmes disputeront les barrages pour déterminer les trois dernières équipes qualifiées.