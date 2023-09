Séisme au Maroc - La Croix-Rouge internationale donne un million d'euros

La priorité sera d'acheminer du matériel de sauvetage dans les régions reculées et d'aider les personnes blessées, a expliqué la Fédération.

Selon Hossam Elsharkawi, responsable de l'IFRC pour le Moyen-Orient, les capacités des services de secours locaux sont presque épuisées. L'ampleur réelle de la catastrophe n'est pas encore connue.

Le séisme, d'une magnitude de 6,8, a secoué la région montagneuse située au sud de Marrakech, causant la mort de plus de 2.100 personnes et en blessant 2.400 autres, selon un bilan provisoire dressé dimanche après-midi.

"On évoque plus de 300.000 personnes sans logement, qui ont besoin de nourriture, d'eau, de soins, de couvertures et de médicaments", ajoute M. Elsharkawi. Les besoins augmentent d'heure en heure et les sauveteurs n'ont pas encore fouillé toutes les zones montagneuses.

Le Maroc n'a pas encore émis de demande d'aide internationale. Seule l'Espagne a été sollicitée et a envoyé 56 sauveteurs sur place.

La ministre belge de la Défense Ludivine Dedonder a fait savoir samedi que la Belgique avait activé son service de coordination des situations d'urgence (B-Fast) de manière à répondre favorablement et rapidement aux besoins du Maroc lorsque ceux-ci seront formulés.