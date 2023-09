Simac Ladies Tour - Lotte Kopecky victorieuse de sa première course WorldTour par étapes: "Une belle journée"

"Ce fut une journée de travail", a commenté placidement l'Anversoise, championne du monde, au micro des organisateurs après avoir remporté aussi deux victoires cette semaine. "Ce ne fut pas facile, l'étape pouvait être dangereuse et il fallait faire le travail pour garder le contrôle, mais on a réussi à le faire. C'est ma première victoire dans une épreuve par étapes du WorldTour. Après la descente à la fin du premier tour du circuit local, le peloton s'est coupé en deux, mais les meilleures étaient dans le premier groupe. Je suis très contente de la victoire, au général et dans l'étape. C'est une belle journée. Ce n'était pas si évident que cela d'arriver avec un peloton groupé pour un sprint, mais on l'a fait."

Lotte Kopecky enregistre ainsi une 14e victoire cette saison, la 34e de sa carrière et se concentre désormais sur les championnats d'Europe à Drenthe aux Pays-Bas du 20 au 24 septembre où elle ne pourra pas "faire autrement que de viser la victoire. Je vais me préparer pour y être dans la meilleure forme possible".