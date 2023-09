Simac Ladies Tour - Van Vleuten reconnaissante après ses derniers kilomètres: "Le cyclisme m'a tant apporté"

Annemiek van Vleuten a disputé la dernière course de sa carrière professionnelle. "Le cyclisme s'est présenté à moi par hasard, et pourtant, il m'a tant apporté", a déclaré la Néerlandaise de 40 ans à l'issue de la dernière étape du Simac Ladies Tour. Avec quatre titres mondiaux et l'or olympique, elle quitte le peloton féminin avec un palmarès historique. Van Vleuten a, sans aucun doute, contribué à l'expansion du cyclisme féminin par sa passion de la discipline.