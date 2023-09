Tour de Grande-Bretagne - Van Aert soulagé de sa victoire au général: "J'ai cru que cela n'allait pas être possible"

"Ce ne fut pas facile du tout", a avoué Wout van Aert au micro des organisateurs, 2e au sprint dans l'étape du jour gardant surtout aussi ses plus proches poursuivants au général (à 3 secondes) derrière lui. "Je dois remercier tout mon équipe, pas seulement cette semaine mais surtout aujourd'hui parce que Rodriguez nous a mené vraiment la vie dure. J'ai pensé que cela n'allait pas être possible de gagner le classement général, mais particulièrement Steven (Kruijswijk, le Néerlandais) et Nathan (Van Hooydonck) ont pu me ramener et ont vraiment sauvé la journée. J'ai donné le meilleur pour essayer de rouler le plus fort possible dans la première ascension de Caerphilly Mountain puis d'avoir une vision la plus claire possible de la course. Il y avait alors deux gars à l'avant qui ont dû puiser dans leurs réserves sur les circuits locaux et là j'ai de nouveau cru en mes chances. J'ai tout donné jusqu'à l'arrivée."