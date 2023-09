Tour d'Espagne - Remco Evenepoel, 4e, anime encore la 15e étape remportée par le Portugais Rui Costa

Le champion de Belgique a fini 4e dans la foulée récupérant encore près de 3 minutes sur les Jumbo-Visma.

Pour Rui Costa, 36 ans, c'est une 31e victoire en carrière, la 4e de sa saison.

Comme la veille lors de sa chevauchée victorieuse, Remco Evenepoel aura en effet été le premier attaquant. Le champion de Belgique a mené la vie dure au peloton en début de course.

Dans le Puerto de Lizarraga (19,3km/2,7%/cat.3), Evenepoel a encore fait monter la cadence. Seuls Rui Costa, l'Espagnol Cristián Rodríguez (Arkéa Samsic), puis Lennard Kämna et Santiago Buitrago ont pu suivre. L'échappée s'est formée à 80 bornes de l'arrivée, composées de quinze coureurs avec les retours de l'Italien Andrea Vendrame (AG2R Citroën), l'Équatorien Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost), les Français Rudy Molard (Groupama-FDJ) et Kenny Elissonde (Lidl-Trek), ainsi que l'Australien Chris Hamilton (dsm-firmenich), l'Allemand Nico Denz (BORA-hansgrohe), le Colombien Einer Augusto Rubio (Movistar), le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), le Danois Andreas Kron (Lotto Dstny) et un autre Belge, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), finalement 10e de l'étape.

La double ascension du Puerto de Zuarrarrate (7,3km/4,8%/cat.2) a opéré une nouvelle sélection. Buitrago, Kämna (malgré une chute) et Costa se sont échappés à 8 km du but. Le groupe Evenepoel était à une trentaine de secondes. Le trio se regardera dangereusement mais se disputera la victoire au sprint. Le peloton est arrivé à 2:52.

Lundi saluera la deuxième journée de repos de cette 78e Vuelta.