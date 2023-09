Tour d'Espagne - Remco Evenepoel se sentait "très fatigué" après sa chevauchée de samedi

Evenepoel est revenu à 16:30 des leaders, dont Sepp Kuss toujours maillot rouge, a endossé le maillot de la montagne et a fait la course à l'avant dimanche, manquant juste d'un peu d'énergie pour accompagner le trio qui s'est joué la victoire au sprint.

"C'était bien d'être dans l'échappée, c'était un objectif pour l'équipe, mais je pense que mes jambes ont manqué d'énergie dans la dernière montée", a confirmé Remco Evenepoel aux organisateurs dimanche. "Je pense que je ne pouvais pas me battre pour la victoire d'étape aujourd'hui parce qu'après l'étape d'hier, je me sentais très fatigué dans le dernier tour de circuit. J'ai fait mon maximum, j'ai essayé autant que possible et j'ai pris quelques points supplémentaires pour mon maillot de la montagne et c'est une bonne chose pour terminer la deuxième semaine. Maintenant, j'ai droit à deux belles journées de repos, avec la vraie journée de repos demain et une étape facile mardi. J'attends avec impatience la dernière semaine. Ces derniers jours, la bataille a été rude. Nous allons essayer de récupérer autant que possible, de remporter une nouvelle étape et surtout de conserver mon maillot de la montagne. J'espère que mercredi, je serai devant à nouveau."