Asile et Migration - Poursuite des combats meurtriers dans un camp palestinien au Liban

Depuis jeudi soir, des combats opposent des groupuscules islamistes à des combattants du Fatah, principale organisation palestinienne, dans ce camp palestinien, le plus grand du Liban, collé à la ville de Saïda.

Treize personnes avaient déjà péri lors d'affrontements similaires pendant plusieurs jours fin juillet-début août.

"Le bilan des combats est désormais d'au moins six morts, dont un tué lundi, et plus de 60 blessés", parmi lesquels des civils, a indiqué à l'AFP le directeur de la communication du Croissant-Rouge palestinien au Liban, Imad Hallak.

Lundi matin, un correspondant de l'AFP à Saïda a indiqué que des combats à l'arme automatiques et à la roquette avaient repris, après une baisse de l'intensité durant la nuit.

Un bilan de l'Agence nationale d'information (ANI, agence officielle libanaise) samedi faisait état de quatre morts, trois combattants et un civil touché par une balle perdue à l'extérieur du camp.

En outre, l'armée libanaise a annoncé dimanche soir que cinq soldats avaient été blessés, dont un grièvement, lorsque trois obus sont tombés sur deux de ses positions autour du camp.

En vertu d'un accord de longue date, l'armée ne se déploie pas dans les camps palestiniens où la sécurité est assurée par des factions palestiniennes.

Des centaines de familles ont dû fuir le camp, certaines se réfugiant chez des proches, d'autres dans une mosquée voisine et une école de Saïda, selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).