Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens entament la semaine du bon pied

Solvay (107,45) et UCB (82,64) valaient 0,6 et 0,1% de plus que vendredi, arGEN-X (486,70) et Galapagos (34,77) s'appréciant de 0,4 et 0,6%.

AB InBev (52,67) et KBC (58,04) gagnaient 0,5 et 0,1%, Aedifica (59,65) et Cofinimmo (71,25) regagnant 0,7% à l'instar de Barco (19,41).

GIMV (42,10) chutait par ailleurs de 3,3% alors que Atenor (17,35) rebondissait de 4,2%.

Kinepolis (43,45) et Orange Belgium (13,84) étaient en hausse de 1 et 1,7% tandis que EVS (25,95) et Van de Velde (33,25) gagnaient 2% chacune.

Biosenic (0,0284) rebondissait enfin de 9,2%, IBA (10,18) et Biotalys (5,30) abandonnant par cotre 2,7 et 2,2%.

L'euro s'inscrivait à 1,0730 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0720 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.760 euros, en recul de 40 euros.