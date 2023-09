Conflit en Syrie - Crimes contre l'humanité en Syrie: le premier procès en France se tiendra en mai 2024

Ce procès pour complicité de crimes contre l'humanité et de délit de guerre, dont les dates ont été révélées par le quotidien émirati The National, se tiendra devant la cour d'assises de Paris.

Visés par des mandats d'arrêt internationaux, Ali Mamlouk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud devraient selon toute vraisemblance être jugés par défaut.

Mazzen Dabbagh et son fils Patrick, respectivement conseiller principal d'éducation à l'École française de Damas né en 1956 et étudiant à la faculté de lettres et sciences humaines de Damas né en 1993, avaient été arrêtés en novembre 2013 par des officiers déclarant appartenir aux services de renseignement de l'armée de l'Air syrienne.

Selon le beau-frère de Mazzen Dabbagh, arrêté en même temps que lui mais relâché deux jours plus tard, les deux hommes ont été transférés à la prison d'al-Mezzeh, dénoncée comme un centre de torture du régime.

Puis, ils n'ont plus donné signe de vie jusqu'à être déclarés morts par le régime, en août 2018. Selon les actes de décès, Patrick serait mort le 21 janvier 2014 et Mazzen le 25 novembre 2017.

Selon l'ordonnance de mise en accusation rendue fin mars par deux juges d'instruction, "il apparaît suffisamment établi" que Patrick et Mazzen Dabbagh "ont subi, comme des milliers de détenus au sein des renseignements de l'armée de l'Air, des tortures d'une telle intensité qu'ils en sont décédés".

Les trois hauts responsables accusés œuvraient dans les services de renseignement du régime syrien.