Crise de l'accueil - Le home Sebrechts à Molenbeek sera libéré de ses occupants en mars prochain

L'accord conclu dans ce sens entre les autorités fédérale et communale garantit l'organisation de l'hébergement d'un même nombre de demandeurs d'asile en un lieu de la commune plus approprié et de dimension plus réduite, a indiqué la bourgmestre de la commune lors d'une conférence de presse organisée à la Maison communale.

Le home Sebrechts avait été temporairement adapté pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Il a ensuite été affecté à l'accueil de demandeurs d'asile non sans engendrer de la tension entre Fedasil et la commune échaudée par ce changement d'affectation non concerté.

Cette nouvelle affectation exerçait une forte pression sur le quartier environnant, parmi les plus densément peuplés de la commune qui héberge par ailleurs nombre de personnes en situation précaire, a rappelé lundi Catherine Moureaux.

Au cours des derniers mois, la tension avait atteint son paroxysme lorsque la commune avait commencé à faire évacuer ce centre Fedasil hébergeant alors 440 demandeurs d'asile, sans bénéficier de la coopération de l'agence fédérale. Celle-ci avait fait rouvrir les chambres mises sous scellés.

La commune s'appuyait sur deux jugements qui lui avaient donné raison en confirmant une infraction urbanistique commise par Fedasil.

En août dernier, Fedasil avait introduit une demande de permis d'urbanisme pour transformer officiellement le home en centre d'hébergement.

Comme la bourgmestre, la secrétaire d'Etat à l'asile et à la Migration Nicolle De Moor s'est félicitée lundi de l'aboutissement de "discussions intenses et constructives" auxquelles la Région bruxelloise a également été associée.