Diables Rouges - Jan Vertonghen s'apprête à fêter sa 150e sélection, "un moment de fierté"

"C'est un nombre spécial, 150. Ce sera un moment de fierté pour moi", a confié Vertonghen en conférence de presse, à la veille de la rencontre. "J'étais le premier à atteindre 100 sélections, et c'était aussi un moment spécial. Mais je ne pense pas vraiment à ça." Le défenseur central préfère savourer les instants qu'il vit. "Chaque match international que je dispute, c'est fantastique pour moi."

Jan Vertonghen, tombé en disgrâce aux yeux de certains il y a moins d'un an, semble ancré dans l'axe défensif de Domenico Tedesco. "Je ne suis pas devenu plus jeune ou plus rapide. Comme à Anderlecht, je fais de mon mieux pour être au meilleur de ma forme chaque jour. J'ai mes forces et mes faiblesses mais j'essaierai toujours de servir l'équipe au mieux."

Désormais mentor de la jeune garde, Vertonghen a vécu les années d'or avec les Diables Rouges, mais il refuse de comparer les nouveaux-venus aux anciens. "Les Kompany, De Bruyne, Witsel, Hazard et autres sont des légendes qui ont atteint les sommets à leur position. Il serait injuste de les comparer avec des jeunes qui ont beaucoup à apprendre. Ils peuvent encore commettre des erreurs."

"Du bon travail a été fait, notamment pour développer la formation et améliorer la qualité de l'équipe", a expliqué Vertonghen, qui a également connu les heures sombres de l'équipe nationale. "Avec un tel groupe, nous devons toujours nous qualifier pour les tournois majeurs."