Etats-Unis: un criminel évadé toujours insaisissable au 11e jour de cavale

Soit à environ 45 minutes de route des jardins botaniques de Kennett Square, où il avait été aperçu quelques jours plus tôt, ont annoncé la police et le parquet de la région.

Sur les photos diffusées par les autorités, l'homme, casquette et capuche sur la tête, s'est rasé de près, probablement pour changer d'apparence après la diffusion d'un avis de recherche où il porte une barbe noire.

La police a aussi pu retrouver la trace d'une fourgonnette blanche, signalée volée et que le fugitif a utilisée avant de l'abandonner, sûrement "parce qu'il manquait d'essence", a détaillé lors d'une nouvelle conférence de presse le lieutenant-colonel George Bivens, de la police d'Etat de Pennsylvanie.

Cette semaine, les forces de l'ordre locales, appuyées par des ressources de la police fédérale (FBI) et des US Marshals, spécialisées dans la traque des fugitifs, avaient quadrillé un périmètre de recherche autour de Kennett Square, perturbant le calme de ce coin bucolique en grande banlieue de Philadelphie avec des centaines d'agents, des hélicoptères, drones et des unités cynophiles. Plusieurs écoles du secteur avaient fermé.