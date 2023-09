Flandre: le déficit budgétaire un milliard d'euros plus lourd que prévu

Le déficit des pouvoirs publics flamands prévu pour 2024 serait un milliard d'euros plus lourd qu'attendu, à politique inchangée, ressort-il lundi de chiffres collectés par le ministre du Budget, Matthias Diependaele. En cause selon lui: une croissance économique plus faible que prévu et des recettes en retrait sur les droits d'enregistrement.