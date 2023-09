L'acte de bravoure d'un jeune Algérien salué à Liège

Les faits s'étaient produits au niveau du quai du Roi Albert à Bressoux. Le jeune homme était assis sur un banc lorsqu'il a vu la dame tomber à l'eau. N'écoutant que son courage, il avait sauté dans l'eau pour venir en aide à la victime et ce, au péril de sa vie sachant que le courant dans la Meuse peut être fort et inattendu. Malgré les conditions difficiles, il avait réussi à regagner la berge avec la victime et l'avait maintenue hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours.