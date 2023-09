Liège contre la présence d'agences de paris près d'écoles

Cette circulaire est conforme à la loi du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard. Cette loi prévoit que "l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant. La décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune. La convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture".

Désormais, sur base de cette circulaire votée au conseil communal, le collège refusera de conclure une convention avec les établissements situés à moins de 150 mètres d'une école, d'une maison de jeunes ou d'un hôpital. Dix agences sont concernées par cette mesure.

Par ailleurs, pour toutes les agences présentes sur le territoire, les horaires d'ouverture devront être compris entre 10h30 et 23h afin d'éviter les nuisances nocturnes. Cette exigence sera insérée dans chaque convention à l'occasion de son renouvellement.

Pour avoir déjà porté la problématique devant le conseil communal, Benoît Bouchat, chef de groupe Les Engagés, a salué la démarche. Selon lui, en effet, il est préférable de réglementer l'installation de ce type d'établissement plutôt qu'une interdiction, qui serait de nature à donner lieu à des activités clandestines.