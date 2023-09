Ligue 1 - Laurent Blanc remercié à Lyon après quatre matches de championnat

"L'Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d'un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour", a indiqué l'OL dans un communiqué.

Blanc, 57 ans, était arrivé sur le banc de Lyon en octobre dernier après un passage d'un peu plus d'un an à Al-Rayyan au Qatar, mais n'était pas parvenu à qualifier l'OL pour une compétition européenne. L'ancien international français fait les frais du début de saison des Gones qui occupent la 18e et dernière place en Ligue 1 avec 1 point en quatre rencontres.

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur en 2003, Blanc a débuté sa carrière d'entraîneur en 2007 à Bordeaux, menant les Girondins à un titre de champion de France et un quart de finale de Ligue des Champions.

En juillet 2010, il a succédé à Raymond Domenech à la tête de l'équipe de France à la suite du fiasco du Mondial en Afrique du Sud. Il quittera son poste en 2012 après une élimination en quarts de finale de l'Euro. Après une saison blanche, l'ancien défenseur a pris les rênes du Paris Saint-Germain, remportant trois titres de champion de France de 2014 à 2016, année de son départ du club.