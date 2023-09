Procès des attentats à Bruxelles - Dans son dernier mot, Salah Abdeslam se dit victime de sa médiatisation

"Pour commencer, je voudrais m'adresser aux victimes : ne croyez pas tout ce qu'on vous a dit dans les médias. Moi, j'ai eu de l'empathie pour vous, je me suis remis en question", a assuré le trentenaire.

"J'ai participé au 13 novembre, à (la fusillade de la rue du) Dries, j'ai dit ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Ici, je vous ai dit que vous n'êtes pas mes victimes, j'ai peut-être été maladroit", a-t-il ensuite justifié. "Mais je n'ai pas participé au 22 mars, je ne connaissais pas le projet. On a dit que Belkaid et Ayari n'ont rien avoir avec le 22 mars mais que Abdeslam oui. Je subis un harcèlement juridique."

"Je ne suis pas d'accord avec votre verdict (sur la culpabilité, NDLR). Dois-je vous en vouloir ? La question se pose", a poursuivi Salah Abdeslam en s'adressant au jury. "Mais vous n'êtes pas des magistrats professionnels, l'erreur est humaine et moi je suis Salah Abdeslam. (...) Vous avez condamné quelqu'un qui ne le méritait pas. Ce que je voudrais c'est qu'on me juge comme les autres. Je vous demande d'être juste dans cette dernière décision."

Et l'homme de conclure à destination des victimes. "Je ne sais pas comment je pourrais vous consoler, vous aider. Je n'ai pas les mots pour vous. Je souhaite quand même que ce que j'ai dit vous aidera un petit peu dans votre processus de reconstruction."