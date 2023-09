Procès des attentats à Bruxelles - "J'aimerais œuvrer pour quelque chose de meilleur", assure Hervé Bayingana Muhirwa

"Être lié au 22 mars, ça marque une vie", a ajouté l'homme. "Tout au long de ce procès, j'ai entendu tant de récits de victimes... J'ai pris la pleine conscience du mal qu'elles ont subi. On ne peut pas remonter dans le passé et effacer ce qui est arrivé. Je me suis rendu compte que je me suis retrouvé dans quelque chose qui me dépassait."

"Tout ce que j'espère c'est d'avoir des actions réparatrices même si on ne répare pas le 22 mars. J'aimerais œuvrer à mon niveau pour quelque chose de meilleur", a-t-il terminé.

Hervé Bayingana Muhirwa risque un maximum de 10 ans de prison pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Compte tenu des sept ans d'emprisonnement déjà prestés, celui-ci pourra quoi que décide le collège (le jury et la cour) demander sa remise en liberté à la fin du procès.