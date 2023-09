Séisme au Maroc - L'Arabie saoudite va mettre en place un pont aérien

Le Maroc a annoncé dimanche avoir accepté l'aide de quatre pays seulement après le puissant séisme qui l'a frappé: l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis.

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a annoncé samedi que le service B-Fast a été activé afin que la Belgique puisse fournir une assistance dès que le Maroc en fera la demande.

Le violent tremblement de terre survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans les zones montagneuses près de Marrakech a déjà fait plus de 2.100 morts. De nombreuses régions touchées n'ont pas encore pu être atteintes, et le bilan devrait donc encore augmenter considérablement. Plus de 2.000 personnes ont par ailleurs été blessées, selon le dernier décompte.