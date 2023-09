TC Bruxelles - Un Suédois risque 4 mois de prison après avoir agressé 2 policiers à Brussels Airport

Lors de son transfert vers le complexe cellulaire, les choses ont complètement dégénéré. L'homme a, dans un premier temps, réussi à défaire ses menottes et sa ceinture de sécurité. Une fois maitrisé par les forces de l'ordre, il leur a donné des coups de pied, des coups de poing, les a même mordus, occasionnant une incapacité de travail pendant quinzaine de jours pour deux agents.

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis une peine de quatre mois de prison pour ces faits. Cependant l'avocat du prévenu a plaidé en faveur de la suspension du prononcé.

"Mon client était arrivé à l'aéroport beaucoup trop tôt et avait décidé de boire un verre", a-t-il expliqué "Je crains qu'il n'ait sous-estimé la teneur en alcool de nos bières locales, car il a absorbé quatre Duvel, un verre de vin et un verre de whisky. Il a ensuite totalement paniqué, ce dont il a eu honte et s'est excusé un jour plus tard".

La défense a également souligné que son client avait un casier judiciaire vierge.

Le jugement est attendu le 12 octobre.