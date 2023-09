Thibaut Legast désigné chocolatier wallon de l'année par Gault & Millau

L'engagement de Thibaut Legast, dont la maison fête son vingtième anniversaire, a retenu l'attention des inspecteurs du guide. Son petit plus? Une production "bean-to-bar", avec une sélection faite maison des meilleures fèves de cacao, directement en Amérique latine. Une chocolaterie où tout est artisanal et dont "l'intensité et l'authenticité" de la production a séduit le jury.

La découverte de l'année, "Belle et Chocolat", met elle aussi un point d'honneur à créer des chocolats "respectueux de l'environnement et de l'humain". Lancée depuis peu dans le métier, après une formation chez Benoit Nihant, Louise Gérard est pour l'instant installée aux ateliers de la Ferme gastronomique de Bossimé (Loyers).

A Bruxelles, c'est le mariage de l'Europe et de l'Asie qui a été mis à l'honneur cette année, en récompensant Yasushi Sasaki, installé à Woluwe-Saint-Pierre, du titre de chocolatier de l'année pour la capitale. Son raffinement et son audace dans le mariage des saveurs - n'hésitant pas à intégrer des thés japonais aux préparations, le guide le qualifiant de "magicien des arômes" - ont attiré l'attention des inspecteurs, tout comme sa volonté annoncée de, lui aussi, se lancer dans la production "bean-to-bar".

Enfin, en Flandre, c'est la Chocoladehuis Boon, installée à Hasselt, qui a été primée.