Un homme violemment agressé par quatre suspects à la sortie d'un bar à Braine-l'Alleud

La victime, née en 1971, venait du site de loisirs du Clos Lamartine, samedi vers 5h00 du matin, et se dirigeait à pied vers son domicile, lorsqu'elle a été agressée. Quatre individus se sont jetés sur elle et l'ont rouée de coups. Les agresseurs lui ont ensuite dérobé un téléphone portable et les chaînes qu'elle portait autour du cou.