Une arme à feu chargée saisie dans une voiture à Bruxelles

Ce sont 14 pacsons de cocaïne qui ont été trouvés sur chacun des deux suspects. La drogue était cachée dans leurs sous-vêtements. "Ils sont déjà connus pour nombre de faits et étaient libres sous conditions au moment de leur interpellation", a relaté lundi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

"Une perquisition au domicile du conducteur a permis de trouver un peu plus de 1,2 kilo de marijuana, 21 pilules d'ecstasy, une petite quantité de cocaïne, 13 couteaux, une somme de 1.739 euros en liquide, un coup-de-poing américain, deux matraques télescopiques et neuf GSM. Lors de la perquisition, une troisième personne suspecte est entrée dans l'appartement. La dame en question a également été transférée au commissariat pour audition", a indiqué la zone de police locale. "Une perquisition au domicile du passager n'a pas été possible, car ce dernier ne dispose pas d'adresse fixe".

Tous ces objets et substances illicites ont été saisis et un juge d'instruction a été désigné par le parquet de Bruxelles. Celui-ci a placé le conducteur du véhicule sous mandat d'arrêt.